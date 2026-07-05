L'attesa è ormai finita. Domani inizierà ufficialmente la nuova era di Rúben Amorim al Milan. Il nuovo allenatore rossonero, infatti, è atteso domani a Milano per iniziare a prendere confidenza con il suo nuovo mondo lavorativo, anticipando 'il raduno'.

Milan, l'ora di Amorim: ecco le parole di Freitas

Il programma del tecnico portoghese è già ben definito: domani sarà il giorno delle formalità e dei vertici di mercato, mentre martedì invece è prevista la prima visita al centro sportivo di

Per decifrare identikit tattico del nuovo allenatore del Milan, Carlo Pellegatti ha voluto ospitare sul proprio canale YouTube Carlos Freitas, direttore sportivo portoghese. Il connazionale di Amorim ma non ha nascosto ovviamente grandi punti di forza dell'allenatore rossonero ma anche lanciato un chiaro avvertimento sull'approccio che il tecnico potrà avere in serie A:

"Pregi, direi sicuramente la comunicazione: bravissimo sia internamente che esternamente. Molto chiaro nelle sue idee e molto chiuso. Ogni tanto è anche un po’ integralista: l’esperienza in Inghilterra credo lo abbia fatto riflettere su certi aspetti." "Un conto è il modello e un altro conto è il sistema tattico. In Inghilterra, da osservatore, ha forzato troppo di imporre le sue idee rispetto alle caratteristiche dei calciatori a disposizione. Su questo ha pagato. Secondo me Amorim deve partire da quello che ha a disposizione, ciò che il Milan gli metterà a disposizione: deve adattarsi ai giocatori"