Daniel Farke, allenatore del Leeds, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club e riportate in un comunicato pubblicato sul sito della società inglese, soffermandosi in modo particolare su Noah Okafor, appena arrivato dal Milan. Lo svizzero, infatti, dopo aver giocato la partita contro il Bari in Coppa Italia, in cui è sceso in campo nei minuti finali, è stato ceduto dal Diavolo. Ecco, dunque, le sue parole in merito.
"Abbiamo parlato della possibilità di aggiungere giocatori di qualità al nostro attacco, e Noah è la scelta perfetta. Ha l'età ideale, ha giocato per due grandi club italiani e ha giocato in Champions League con il Red Bull Salisburgo. È un giocatore di grande potenziale, ha più o meno tutte le qualità. Gli daremo pieno supporto e un buon palcoscenico per trovare forse un po' più di continuità rispetto agli ultimi due anni. Se sfrutta il suo potenziale, si concentra e si concentra, allora con il duro lavoro avrà tutto il necessario per lasciare il segno a questo livello. Per questo motivo, siamo tutti felici di averlo con noi".
