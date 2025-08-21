Milan, Okafor al Leeds: è la 23ª cessione. Ecco tutte le altre uscite

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il calciomercato del Milan in uscita non si ferma mai. Nella giornata di oggi è arrivata la 23esima cessione di questa sessione, quella di Noah Okafor al Leeds per 21 milioni di euro complessivi.
CALCIOMERCATO MILAN
I rossoneri, grazie allo strepitoso lavoro del direttore sportivo Igli Tare, sono riusciti a incassare oltre 200 milioni di euro dalle cessioni, un’impresa non semplice considerando la recente stagione deludente. Nonostante ciò il calciomercato è ancora lungo e la lista delle partenze potrebbe presto arricchirsi di nuovi nomi, come Bennacer, Adli o Origi. Dunque, ecco tutte le cessioni del Milan in questa sessione di mercato:
