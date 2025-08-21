Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Milan, Okafor al Leeds: è la 23ª cessione. Ecco tutte le altre uscite

Noah Okafor AC Milan Milan-Bari 2-0 Coppa Italia 2025-2026
Calciomercato Milan, Okafor vola al Leeds: è la cessione numero 23 dei rossoneri. Scopri tutte le altre cessioni!
Francesco De Benedittis

Il calciomercato del Milan in uscita non si ferma mai. Nella giornata di oggi è arrivata la 23esima cessione di questa sessione, quella di Noah Okafor al Leeds per 21 milioni di euro complessivi.

Calciomercato Milan, ecco tutte le cessioni dei rossoneri

—  

I rossoneri, grazie allo strepitoso lavoro del direttore sportivo Igli Tare, sono riusciti a incassare oltre 200 milioni di euro dalle cessioni, un’impresa non semplice considerando la recente stagione deludente. Nonostante ciò il calciomercato è ancora lungo e la lista delle partenze potrebbe presto arricchirsi di nuovi nomi, come Bennacer, Adli o Origi. Dunque, ecco tutte le cessioni del Milan in questa sessione di mercato:

  • Francesco Camarda, ceduto al Lecce in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

  • Tijjani Reijnders, ceduto a titolo definitivo al Manchester City per 57 milioni più 15 di bonus.

  • Kevin Zeroli, prestito secco ceduto in prestito secco al Monza.

  • Pierre Kalulu, ceduto a titolo definitivo alla Juventus per 14 milioni più 3 di bonus.

  • Marco Pellegrino, ceduto a  titolo definitivo al Boca Juniors per 3,5 milioni.

  • Alessandro Florenzi, fine contratto.

  • Luka Jovic, fine contratto.

  • Theo Hernandez, ceduto a titolo definitivo all'Al-Hilal per 25 milioni.

  • Lapo Nava, ceduto a titolo definitivo alla Cremonese a zero con opzione più il 50% sulla futura rivendita.

  • Marco Sportiello, ceduto a titolo definitivo all'Atalanta per 1 milione.

  • Tommaso Pobega, ceduto al Bologna in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni per 1 milioni più 7 riscatto.

  • Emerson Royal, ceduto a titolo definitivo al Flamengo per 9 milioni più 1 di bonus.

  • Devis Vasquez, risoluzione contrattuale.

  • Lorenzo Colombo, ceduto in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni al Genoa per 1 più 9 per il riscatto.

  • Christian Comotto, ceduto in prestito secco allo Spezia.

  • Mattia Liberali, ceduto titolo definitivo al Catanzaro a zero con opzione più il 50% sulla futura rivendita.

  • Filippo Terracciano, ceduto in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni alla Cremonese per 3,5 milioni di riscatto.

  • Warren Bondo, ceduto in prestito secco alla Cremonese.

  • Alvaro Morata, ceduto in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni al Como per 10 milioni.

  • Malick Thiaw, ceduto a titolo definitivo al Newcastle per 35 milioni più 5 di bonus.

  • Vittorio Magni, ceduto in prestito con diritto riscatto al Cesena. bonus.

  • Marko Lazetic, ceduto a titolo definitivo all'Aberdeen.

  • Noah Okafor, ceduto a titolo definitivo al Leeds per 19 milioni più 2 di bonus.

