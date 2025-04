Milan, gelo tra Conte e De Laurentiis? Le parole del presidente sono chiarissime

Sulla promessa: "Abbiamo fatto un Napoli forte e muscoloso. E nei prossimi anni vi assicuro che ci divertiremo molto. Lo abbiamo fatto per 20 anni tranne solo in una stagione ma di quella poi parleremo in futuro. I mozzi si contano alla fine: le valutazioni in itinere creano disagio perché poi meritano delle risposte, delle valutazioni, che è sempre meglio fare alla fine. Siamo come tutti in continua evoluzione. L’unico copione che non si può scrivere è la partita di calcio e il relativo campionato".