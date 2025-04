Conte: “A Napoli non si possono fare tante cose”. Segnali di addio? | VIDEO

Un Antonio Conte polemico quello intervenuto in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia di Monza-Napoli: ecco cosa ha detto

È un Antonio Conte polemico quello che si è presentato ieri in conferenza stampa alla vigilia del match Monza-Napoli di campionato. L'allenatore salentino ha ribadito alcuni concetti con forza, a partire dalla cessione di Khvicha Kvaratskhelia, avvenuta lo scorso gennaio. "In questi mesi ho capito che a Napoli non si possono fare tante cose" ha detto. Segnali di addio? Guarda il video con le sue dichiarazioni