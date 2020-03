Milan, senti Condò: “Maldini-Boban-Gazidis, ecco cosa penso”

NEWS MILAN – Abbiamo speso tante parole sulla questione societaria del Milan, soprattutto dopo le parole di Zvonimir Boban rilasciate ieri contro Ivan Gazidis. Oggi Paolo Condò, intervenuto dagli studi di Sky Sport 24, ha commentato tale vicenda ‘schierandosi’ fondamentalmente dalla parte di Boban e Paolo Maldini.

Condò ha dichiarato in maniera netta: “Non può essere Gazidis a decidere il prossimo allenatore del Milan. La squadra si sta risollevando. Io mi schiero con Boban e Maldini. Non ci vogliamo schierare ma inevitabilmente quanto accaduto porta a schierarti con loro”.

Il noto giornalista e opinionista, aggiunge: "Sono Boban e Maldini ad aver chiesto a Gazidis il motivo per cui è stata fatta questa cosa, perché evidentemente l'ha fatta. Non può essere lui a scegliere l'allenatore, Rangnick ha fatto delle cose splendide in Germania ma capisco perfettamente Maldini, il Milan si sta risollevando e gli acquisti che sembravano scarsi ora stanno crescendo".

