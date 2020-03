VIDEO MILAN – Sembra essere Ralf Rangnick l’uomo scelto da Ivan Gazidis, contro il parere di Paolo Maldini e Zvonimir Boban, per allenare il Milan il prossimo anno. Allenatore che ha ottenuto buoni risultati in passato, ma che si è anche distinto per situazioni singolari. Come quando, per esempio, si è dimesso dallo Schalke 04 per esaurimento. Scopri di più nella video news.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android