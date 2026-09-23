C'è un pezzo di Como che vola dritto nel cuore della nazionale transalpina. Un traguardo storico per il club lariano che vede ben due dei suoi uomini convocati a vestire la maglia della Francia: il capitano Lucas da Cunha e il portiere Jean Butez, che ritroverà un suo 'vecchio compagno', ad oggi capitano del Milan.

Milan, senti Butez

"Abitiamo non lontano l'uno dall'altro a Milano. Mike è un amico stretto, ci incrociamo ogni tanto alla scuola dei bambini ed è davvero bello scambiare due chiacchiere con lui, non solo di calcio naturalmente, ma anche di altro. È una bellissima persona e, sul terreno di gioco, un bravissimo portiere che mi ispira per la sua efficacia e per la sua aura. Sarà quindi fantastico ritrovarlo in nazionale, dopo aver condiviso insieme l'esperienza al Lilla"

Per Butez, la chiamata è arrivata all'ultimo minuto da parte del nuovo Commissario Tecnicona chiamata lampo che regala al portiere deluna grandissima emozione e un bel un tuffo nel passato. Nel ritiro della nazionale infatti, Butez ritroverà un grandissimo amico e collega: Mike Maignan. I due condividono un passato in comune ai tempi del settore giovanile e della prima squadra del Lille, ma il loro legame va ben oltre il campo: i due infatti vivono vicino a Milano e le loro vite si incrociano spesso ai cancelli della scuola frequentata dai rispettivi figli. Intervenuto ai microfoni di canali social de 'L'Equipe', Butez ha voluto raccontare con un fortissimo entusiasmo questo speciale ricongiungimento, avvenuto proprio grazie alla maglia della Nazionale Francese: