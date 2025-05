Milan, senti Beukema: 'Ibrahimovic un fenomeno. Reijnders mi ha detto ...'

Su Tijjani Reijnders: "Il mio amico Reijnders mi ha detto se resta al Milan o va al City? No, dopo la finale di Coppa mi ha fatto i complimenti e gli auguri per il futuro. Poi non l’ho più sentito, giuro (ride, ndr)".

Sulla vittoria della Coppa Italia: "Questa società e questo gruppo di giocatori possono andare ancora più avanti. Questo è solo l'inizio, secondo me. Quando sono arrivato, mi hanno detto: 'Abbiamo un progetto, e vogliamo che tu ne faccia parte. Tra qualche anno vogliamo batterci per i posti in Europa'. Invece abbiamo già giocato in Champions, e ora questa Coppa Italia che ci porta in Europa League. Siamo in anticipo sui tempi, ma possiamo arrivare ancora più in alto".