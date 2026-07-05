Davide Ancelotti è sicuro: "Sono pronto per allenare il Milan"

Carlo Ancelotti non perde la usa classica ironia che lo ha reso un degli allenatori più iconici, oltre che vincenti, della storia del calcio. Intervistato dal quotidiano brasiliano "Folha de Sao Paulo", l'attuale CT del Brasile ed ex allenatore del Milan, ha regalato una serie di riflessioni senza peli sulla lingua, riguardanti il mestiere dell'allenatore.

Milan, senti Ancelotti: "

L'inizio dell'intervista è una vera e propria perla di saggezza che fotografa perfettamente la pressione che si vive in Italia. Nel nostro paese infatti, il calcio è una vera e propria fede, un culto immancabile nelle case degli italiani:

«In Italia si dice che tutti gli uomini vogliono essere allenatori e tutte le donne architette. Io non so se capisco di calcio oppure no, ma nessuno può giudicarmi su questa cosa. L’unica cosa sicura è che io ho preparato più di 1400 partite, può non essere sufficiente per arrivare a capire di calcio, però è sicuramente una buona esperienza.

Nel calcio moderno, pochissimi possono guardare 'Re Carlo' dall'alto al basso. anzi, ne esiste solamente uno solo in tutta la storia del calcio Mondiale. E Ancelotti lo evoca con tantissimo rispetto, indicando il suo nome come l'unico che veramente può dargli dei suggerimenti tattici: Alex Ferguson.

"Solamente una persona ha preparato più partite di me, Alex Ferguson che ne ha fatte più di 2000. Io accetto consigli da tutti, ma l’unico che potrebbe essere veramente indicato a darmi consigli è Alex Ferguson. Il merito è dei giocatori e la colpa dell’allenatore, che è la parte più debole del gioco. Lo capisco perfettamente e per questo cerco di mantenere un certo equilibrio. È sicuro al 100% che non sono un genio. Ma è sicuro al 100% che non sono stupido".

Il palmares del Re

5 Champions League ( 2 con il Milan e 3 con il Real Madrid)

( 2 con il Milan e 3 con il Real Madrid) 5 Supercoppe UEFA (2 con il Milan e 3 con il Real Madrid)

(2 con il Milan e 3 con il Real Madrid) 4 Mondiali per Club ( 1 con il Milan e 3 con il Real)

( 1 con il Milan e 3 con il Real) 5 campionati nazionali (Milan, Chelsea, PSG, Bayern Monaco e Real Madrid)

(Milan, Chelsea, PSG, Bayern Monaco e Real Madrid) 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa italiana con il Milan

con il Milan 1 FA Cup e 1 Community Shield

2 coppe del Re

2 Supercoppa di Spagna.

Se l'esperienza si misura in panchine, la grandezza si guarda in bacheca- E quella di Ancelotti non ha eguali. L'ex Milan, infatti, è l'unico allenatore al mondo ad aver vinto il titolo nei primi 5 campionati europei e a detenere il record assoluto di 5 Champions League vinte. Una bacheca leggendaria che, tra i professionisti, recita una incredibile sfilata di trionfi: