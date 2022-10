Milan, Sala: “Probabilmente il nuovo stadio si farà, abbattendo l’attuale”

Torna a parlare Giuseppe Sala, sindaco di Milano, della questione nuovo stadio che Milan e nerazzurri vorrebbero costruire al posto dell'attuale impianto. Ecco le sue parole rilasciate dialogando con gli studenti ospiti della Fondazione Collegio delle Università di Milano: "C'è un percorso da fare, con buona probabilità il nuovo stadio si farà. Stiamo procedendo con il dibattito pubblico che finirà il 18 novembre, alla fine il Comune deve accettare o rigettare le osservazioni. Per rientrare nell'investimento le squadre devono fare commerciale, uffici, che ci sta, ma nel rispetto delle regole. Se dovessi tenere il San Siro attuale è chiaro che andrebbero da un'altra parte, in questo senso diventa necessario abbatterlo. Con il nuovo stadio credo si procederà. Uno dei vincoli del Pgt (il Piano del governo del territorio) è non solo quanto puoi costruire ma anche quanto verde lasciare. Se dovessi tenere San Siro è chiaro che le nuove costruzioni andrebbero a prendere un'altra parte e porterebbero via del verde. La zona dove c'è San Siro per le società è vista infatti come una parte del loro sviluppo, quindi in questo senso diventa necessario abbattere San Siro. Il processo è nelle fasi finali con il dibattito pubblico e dopo questo la giunta dovrà esprimersi ma io vedo un positività in questo percorso. Le squadre inizieranno a fare il progetto esecutivo che andrà in aula del Consiglio comunale. Ci vorranno anni per questo tanto che l'inaugurazione dei Giochi olimpici di Milano-Cortina del 2026 si terrà a San Siro". Le donne, i dispetti di Ibra, la cazziata di Gattuso: i 30 anni di El Shaarawy.