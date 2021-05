Milan, Saelemaekers sul duello Ibra-Lukaku: ‘Romelu era troppo incazzato’

Le ultime notizie sul Milan. Alexis Saelemaekers è tornato a parlare dello scontro tra Ibrahimovic e Lukaku nel derby di Coppa Italia

Alexis Saelemaekers, intervenuto ai microfoni del quotidiano sportivo belga 'DH Les Sports+', ha parlato dello scontro tra Ibrahimovic e Lukaku durante il match di Coppa Italia. Queste le parole del laterale rossonero. "Ho cercato di non schierarmi perché conosco bene entrambi i giocatori. Le emozioni avevano preso il sopravvento quel giorno. Sono in una posizione pessima per giudicarli. Avevo cercato di calmare Romelu, ma era troppo incazzato, non ha aiutato. Non c'è odio o aggressività tra i due. Ma questi sono i due galli nel pollaio di Milano".