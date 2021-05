Milan, pagelle da ‘Champions’: Pioli is on fire, Kessie e Kjaer mostruosi

Se ancora ce ne fosse bisogno, Donnarumma ha dimostrato anche quest'anno di far parte della ristretta cerchia dei 3/5 portieri più forti del mondo. Parate pazzesche (come quella su Godin contro il Cagliari) sicurezza e personalità da vendere tra i pali. Giusto premiarlo con la fascia da capitano in assenza di Alessio Romagnoli non tanto per anzianità (perché è ovvio che non sia stato così visti i suoi 22 anni), ma perché la sua poteva essere una bella storia come quelle di una volta. Purtroppo non sarà così. Il calcio si è dimostrato povero e poco romantico anche con lui; peccato. VOTO: 6,5