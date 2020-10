Milan, Saelemaekers: “Ibrahimovic? Senza di lui non è la stessa cosa”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alexis Saelemaekers, calciatore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SportMediaset. Ecco cosa ha detto: “Il gol contro il Rio Ave? Per un attaccante è importante fare gol, il mister mi chiede anche in allenamento di essere concreto. L’assenza di Ibrahimovic? Dopo la partita ci ha mandato un messaggio, lui è molto importante per questa squadra, è una leggenda, giocare senza di lui non è la stessa cosa”.

