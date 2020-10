Calciomercato Milan – Kabak, l’offerta rossonera allo Schalke 04

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come vi abbiamo raccontato questa mattina, oggi c’è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e agli agenti di Kabak.

Come viene scritto sul portale del giornalista Gianluca Di Marzio, è in corso una trattativa tra Milan e lo Schake 04 per l’acquisto del difensore. Il club rossonero offre 15 milioni di euro, mentre al momento i tedeschi ne chiedono 25. Distanza per adesso ampia, ma la situazione è in evoluzione.

L’alternativa è Antonio Rudiger, difensore del Chelsea che non è stato convocato per la partita di oggi di Premier League contro il Crystal Palace. Attenzione anche al Tottenham, che nelle ultime ore avrebbe manifestato l’interesse per l’ex difensore della Roma. Una cosa comunque è chiara: il Milan vuole un difensore centrale entro la fine del mercato.

