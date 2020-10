Calciomercato Milan – Napoli, accordo con Bakayoko: le cifre

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ore decisive in casa Napoli. La società è in ansia per l’esito dei nuovi tamponi dopo la positività di Zielinski, ma intanto lavora anche sul mercato.

L’obiettivo principale del club partenopeo è Tiémoué Bakayoko, seguito anche dal Milan di Maldini e Massara. Stando alle ultime indiscrezioni, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrebbe trovato un accordo con il centrocampista sulla base di un ingaggio da 2 milioni di euro a stagione. Si aspetta l’ok definitivo del Chelsea, che comunque dovrebbe accettare il prestito con obbligo di riscatto per liberare l’ex rossonero.

