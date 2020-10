Calciomercato Milan – Incontro con gli agenti di Kabak. Le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Milan, Ozan Kabak si avvicina. Come viene riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il club rossonero sta pensando se effettivamente tentare l’affondo per il difensore turco.

In questi minuti c’è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e agli agenti di Kabak a Casa Milan. Ora bisogna trattare con lo Schalke 04, che comunque in questo momento sembra sparare alto (si parla di 30 milioni di euro). Situazione in evoluzione, che potrebbe mutare rapidamente nelle prossime ore.

