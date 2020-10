Conferenza Milan Pioli LIVE – Le dichiarazioni alla vigilia di Milan-Spezia

Nel Milan, il cannoniere attuale, in campionato, è Zlatan Ibrahimović (che salterà il match di domani poiché ancora positivo al CoVid_19), con 2 gol. Seguono Franck Kessié e Brahim Díaz con una rete a testa. Nello Spezia, tutti e tre 3 i gol finora segnati sono stati realizzati dal centravanti bulgaro Andrej Asenov Gălăbinov.

Il Milan arriva alla sfida della 3^ giornata di Serie A con due vittorie per 2-0, contro Bologna in casa e Crotone in trasferta. Lo Spezia, invece, dopo l’esordio-shock nella massima serie al ‘Manuzzi‘ di Cesena contro il Sassuolo (1-4 e tre gol annullati ai neroverdi …), ha vinto per 2-0 in trasferta alla ‘Dacia Arena‘ di Udine.

Non ci sarà nessun ex giocatore dello Spezia nella fila rossonere. Tommaso Pobega, centrocampista classe 1999, è invece l’unico ex calciatore del Milan in bianconero: si è trasferito proprio quest’estate alla corte di Vincenzo Italiano con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto.

Milan-Spezia sarà diretta dall’arbitro Marco Serra della sezione A.I.A. di Torino. Il Milan vanta un unico precedente con il fischietto piemontese, Milan-Cagliari 3-0 dello scorso 1° agosto a ‘San Siro‘. Sono 8, invece, i precedenti incroci tra Serra e lo Spezia: 5 vittorie liguri, 2 pareggi, una sola sconfitta.

Milan e Spezia si affrontano per la prima volta in Serie A. L’unico ed ultimo precedente tra le due squadre risale agli ottavi di Coppa Italia della stagione 2013-2014. Il 15 gennaio 2014, sempre a ‘San Siro‘, la sfida terminò 3-1 per il Diavolo. Reti di Robinho, Giampaolo Pazzini e Keisuke Honda; gol ospite di Nicola Ferrari nel finale.

CONFERENZA MILAN PIOLI LIVE – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), dove tra poco, alle ore 12:00, il tecnico rossonero Stefano Pioli introdurrà in conferenza stampa i temi principali di Milan-Spezia. La gara, valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021, si disputerà domani pomeriggio alle ore 18:00 a ‘San Siro‘. Restate con noi per non perdervi neanche una dichiarazione in diretta di Pioli in conferenza sulla prossima gara del Milan.

