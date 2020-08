Risultati Serie A – Milan-Cagliari 3-0: tabellino e marcatori

MILAN-CAGLIARI ULTIME NEWS – È da poco terminato, a ‘San Siro‘, il match Milan-Cagliari, gara valida per la 38^ ed ultima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. La partita ha visto vincere il Diavolo di Stefano Pioli grazie all’autogol di Ragnar Klavan all’11′ del primo tempo ed all’uno-due piazzato da Zlatan Ibrahimović e Samu Castillejo al 55′ ed al 57′. Nel finale della prima frazione di gioco, Ibra ha sbagliato un calcio di rigore. Questo il tabellino del match dei rossoneri:

MILAN-CAGLIARI 3-0

Marcatori: 10′ aut. Klavan, 55′ Ibrahimović, 57′ Castillejo

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer (79′ Duarte), Gabbia, Theo Hernández; Kessié, Bennacer (66′ Brescianini); Castillejo (65′ D. Maldini), Çalhanoglu (65′ Saelemaekers), R. Leão (38′ Bonaventura); Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Laxalt, Biglia, Paquetá, Torrasi, Colombo. Allenatore: Pioli.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz; Ceppitelli (62′ Carboni), Klavan (62′ Ladinetti); Mattiello, Faragò, Ionita (79′ Marigosu), Nández, Lykogiannis; Pereiro (62′ Paloschi), Simeone (89′ Pavoletti). A disposizione: Rafael, Ciocci, Pisacane, Birsa, Delpupo, Lombardi, Gagliano. Allenatore: Zenga.

Arbitro: Serra di Torino.

Ammoniti: 13′ Pereiro (C), 45′ Faragò (C), 58′ Cragno (C), 67′ Saelemaekers (M).

Espulsi: nessuno.

Note: al 44′ Ibrahimović (M) ha sbagliato un calcio di rigore.

