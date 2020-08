Milan-Cagliari 3-0: a segno Castillejo su assist di Bonaventura

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Trova il gol, al 57′, anche il rientrante (dall’inizio) Samu Castillejo, che, su assist di Giacomo ‘Jack’ Bonaventura in occasione di uno degli ennesimi strappi offensivi della squadra di Stefano Pioli, con una pregevole giravolta in area di rigore sarda mette in rete, di sinistro, alle spalle di Alessio Cragno. Show rossonero a ‘San Siro‘. Milan-Cagliari 3-0. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE DEL MATCH TRA ROSSONERI E ROSSOBLU >>>

