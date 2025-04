"Quando si mostra un filo concentrato è squadra e vale (varrebbe) molto più del desolante nono posto in campionato". Così Sandro Sabatini , giornalista, ha parlato di Udinese-Milan 0-4 . L'opinionista ha detto la sua sulla partita del Diavolo. Le sue parole a Calciomercato.com: "Nell’inedita difesa a tre, che almeno per tutto l’infortunio di Walker non resterà un caso isolato , si rivede un buon Tomori in compagnia del solido Gabbia e di Pavlovic la cui autostima è stata premiata dal gol del 2-0".

Milan, Sabatini: "C'è una sorpresa. Speranza Theo? Leao, talento da Pallone d'Oro. Avesse voglia..."

Sabatini continua con la sua analisi: "Fofana appare dominante non solo nell'azione che porta al vantaggio e Reijnders offre la solita qualità anche in modalità risparmio energetico. Discorso a parte merita Theo che, da qualche settimana, appare decisamente più attento dietro, nonché più vivace avanti. Il suo gol del 3-0 va interpretato, cioè consegnato al verdetto estivo: può essere un romantico saluto d'addio, come uno speranzoso arcobaleno per il futuro. La sorpresa, non solo come titolare, è Jovic: esperto per movimenti con e senza palla, regala serenità a tutta la squadra. E poi c'è Leao che gioca da… Leao. Niente di nuovo. Avesse voglia e continuità pari al talento, sarebbe Pallone d'Oro per un triennio di fila".