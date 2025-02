Milan-Roma, Conceicao: “Ranieri un idolo. Mi sono emozionato quando …”

Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato a 'Radio Serie A' al termine di Milan-Roma, partita dei quarti di finale della Coppa Italia 2024-2025 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano contro i giallorossi di Claudio Ranieri. Ed è proprio sul tecnico dei capitolini che si sofferma il lusitano, definendolo un idolo. Non solo, perché ha anche rivelato due momenti di emozione nel corso della serata. Prima quando ha visto il foglio delle formazioni e ha notato il suo nome di fianco a quello del collega. E poi quando i due, come da prassi, si sono abbracciati a pochi minuti dall'inizio dell'incontro. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni in merito.