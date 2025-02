Milan-Roma, Abraham cecchino: ma il resto dei numeri fa riflettere …

Se dobbiamo trovare un uomo copertina per la sfida di Coppa Italia tra Milan e Roma, al di là delle vibes regalateci dai nuovi acquisti Joao Felix e Santiago Gimenez, potremmo essere tutti d'accordo su Tammy Abraham. L'attaccante rossonero, infatti, in prestito dal club capitolino, ha siglato una doppietta alla società che ne detiene il cartellino. Il primo di testa rimanendo sospeso in aria 'alla Cristiano Ronaldo', il secondo prendendo il tempo ad una difesa onestamente rivedibile. Subissato dai fischi dei tifosi che lo hanno avuto come beniamino è uscito dopo appena un'ora. Ma al di là delle due reti, può davvero servire se fosse sempre in questa condizione, anche come riserva?