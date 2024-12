Capello: “Il duello chiave di Milan-Roma? Ritengo che i rossoneri …”

Fabio Capello, ex allenatore tanto del Milan quanto della Roma, ha provato a giocare in anticipo il big match di domani sera a 'San Siro'

Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Roma e vincente con entrambe le squadre, ha parlato della sfida di domani sera a 'San Siro' in un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le dichiarazioni del tecnico di Pieris alla 'rosea' sul duello chiave di Milan-Roma di domani.