Milan, Ricci: “Penso qui sia il posto giusto per migliorare. Gabbia …”

"Le emozioni sono tante. Non sono mai stato così nervoso come in questi giorni. E' scontato dire che è un onore, sappiamo che club è il Milan. Anche le aspettative sono tante è un anno importante. Farò del mio meglio per ripagare la fiducia". Così Samuele Ricci, nuovo centrocampista del Milan, ha parlato per la prima volta da rossonero a 'Milan TV'. Ecco le sue dichiarazioni.