Milan, Ricci: “Conoscevamo il valore del Liverpool e siamo stati concentrati”

Sul Milan che sta iniziando una nuova era dopo un'annata di delusioni: «Sono solo amichevoli e quindi si tratta di impegni che fanno testo fino a un certo punto. Sia nel bene sia nel male. In più, a livello di preparazione, siamo carichi. Ciò premesso, direi che servono per dare un’impronta iniziale, per costruire qualcosa di importante e per mettere minuti nelle gambe. È fondamentale che tutti siano a disposizione e che ci sforziamo di fare quello che l’allenatore ci chiede».