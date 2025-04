Milan, Renica: “Società fragile e confusionaria. Theo e Leao i più forti”

"Mai dire mai con tutti questi punti ma credo che nel morale della squadra credo si vada verso un periodo non bello". Così l'ex calciatore Alessandro Renica ha commentato Napoli-Milan 2-1 sulle frequenze di TMW Radio. Ecco la sua analisi: "Al di là di tutto, questa società è molto fragile. E' una società un po' confusionaria, che non ha stabilito delle regole, basti pensare del caso Leao e Theo Hernandez con la Lazio. Nei momenti difficili l'ambiente si sfalda e questo si riflette sulla squadra".

Milan, Renica: "Theo e Leao? La catena di sinistra è micidiale". Poi critica la società

Il pensiero su Theo e Leao: "Ha buoni giocatori ma serve trovare un'unità d'intenti. Conceicao poi ha i suoi problemi. Leao ha avuto un attacco influenzale e aveva la caviglia gonfia, Loftus-Cheek ha avuto l'appendicite, alla fine certe scelte non si capiscono ma poi lo si fa. E' un'annata storta, per migliorare deve partite con un'altra mentalità. Dare via Theo e Leao? Uno paga il biglietto per loro. Alla fine sono i più forti, anche ieri quando si sono accesi sono stati forti. La catena di sinistra quando vuole è micidiale. Bisogna capire perché quest'anno sono andati così".