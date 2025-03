Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan e della Nazionale dei Paesi Bassi , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'ESPN.nl' al termine della sfida contro la Spagna , soffermandosi in modo particolare sul lavoro di squadra dei neerlandesi. Non solo, perché ha sottolineato come, nonostante non si vedesse da qualche tempo con i compagni, il gruppo ha trovato una buona sintonia. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Reijnders elogia il lavoro di squadra: e sulla sintonia del gruppo ...

"Eravamo vicini alla vittoria. Abbiamo dimostrato delle cose davvero buone, ma c'era molto di più. Abbiamo avuto ottime occasioni per segnare più gol, il che ci dà fiducia. Siamo più in sintonia l'uno con l'altro, anche se è passato molto tempo dall'ultima volta che siamo stati insieme. Gli schemi sono migliori, lo si può vedere nel nostro gioco posizionale. Abbiamo sempre trovato l'uomo libero, questa è la squadra olandese che voglio vedere. Se giochiamo come abbiamo fatto oggi abbiamo ottime possibilità al Mestalla. I ragazzi che sono entrati hanno giocato una partita davvero forte. Questo la dice lunga sulla nostra selezione. Abbiamo dovuto mettere Frimpong e Cody (Gakpo, ndr) negli spazi più grandi e ne abbiamo fatto buon uso". LEGGI ANCHE: Milan, come vanno i giocatori in prestito? Il punto da Adli a... Morata>>>