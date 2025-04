Milan, Reijnders: “Dopo il derby ho sentito mio padre: ecco che mi ha detto”

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interpellato su una possibile telefonata del padre dopo il derby di Coppa Italia contro l'Inter, in cui l'olandese ha segnato il gol del definitivo 3-0, Reijnders ha risposto: «Sì, ma stavolta niente critiche. Era felice per la vittoria del Milan e soprattutto per aver rivisto il miglior Tijji». LEGGI ANCHE: Milan, mercato in fermento: due certezze, poi dubbi e una sicura uscita >>>