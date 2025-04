Milan, Reijnders: “A Pioli devo tantissimo, mi ha dato fiducia. Gran feeling”

Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interpellato sulle dichiarazioni del suo ex allenatore in rossonero, Stefano Pioli , il quale, scherzando con lui, gli ha detto che l'anno passato calciava sempre fuori, Reijnders ha risposto quanto segue.

«Ora sono più concreto e rispetto all'anno scorso ho qualche occasione in più per arrivare a calciare in porta. A Pioli devo tantissimo: mi ha dato fiducia e ho un gran feeling con lui. Come allenatore e soprattutto come persona».