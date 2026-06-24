Fabio Ravezzani, giornalista sportivo, ha voluto fornire degli aggiornamenti sulla questione societaria del Milan...

Alessia Scataglini
- Milano

Il nuovo organigramma del Milan, basato sulla riorganizzazione interna delle figure di Casa Milan, si trova di fronte a una vera e propria montagna da scalare. La mancata qualificazione in Champions League ha lasciato un vero e proprio cratere economico nei piani del Milan, obbligando i nuovi dirigenti ad una lunga riflessione. A tracciare una linea ben precisa è stato Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, intervenuto sul canale YouTube di QSVS.

Milan, le parole di Ravezzani: "Il Milan dovrà vendere un calciatore importante"

Il primo grande ostacolo per la nuova dirigenza è la mancanza di tempo, unita anche ad una ridotta forza di acquisto, causata dal flop legato alla Champions League:
"Sono tutte persone che devono correre contro il tempo, che non hanno avuto un mandato precedentemente, anche se erano già nel club, che devono inventarsi delle trattative di cessione e poi di acquisto, perché questo dovrà fare il Milan, non dimentichiamolo, cioè dovrà prima vendere almeno un giocatore importante e poi fare degli acquisti con delle situazioni economiche inferiori a quelle che ci sono adesso," L'ennesima volta il Milan perde i 60-70 milioni di euro che aveva preventivato per l'accesso in Champions League. Diciamo che ci stanno 30 o 40 milioni di utile da realizzare sul mercato, risparmi da fare e così via. Certamente almeno un giocatore importante andrà via. La speranza di tutti, diciamo la verità, è che Leao prenda e se ne vada, che il Milan possa prendere 50 60 milioni di euro".
AC Milan v Atalanta BC - Serie A

Il principale problema, secondo Ravezzani, sta proprio nella liquidità legata al mercato: senza Champions League, il Milan ha perso molti soldi che derivavano proprio dalla partecipazione alla competizione, più annessi tutti i diritti tv e i vari sponsor. Attualmente l'unica fonte che potrebbe generare ben 50 milioni è proprio Rafael Leao.

Il calciatore portoghese, arrivato al Milan nel lontano 2019, ha dichiarato pubblicamente più e più volte la volontà di lasciare il club per provare una nuova avventura. La speranza dei rossoneri, infatti, sta tutta qua: un suo trasferimento potrebbe portare alle casse rossonere ben 50 milioni di euro.

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