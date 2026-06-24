Il nuovo organigramma del Milan, basato sulla riorganizzazione interna delle figure di Casa Milan, si trova di fronte a una vera e propria montagna da scalare. La mancata qualificazione in Champions League ha lasciato un vero e proprio cratere economico nei piani del Milan, obbligando i nuovi dirigenti ad una lunga riflessione. A tracciare una linea ben precisa è stato Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, intervenuto sul canale YouTube di QSVS.

Milan, le parole di Ravezzani: "Il Milan dovrà vendere un calciatore importante"

"Sono tutte persone che devono correre contro il tempo, che non hanno avuto un mandato precedentemente, anche se erano già nel club, che devono inventarsi delle trattative di cessione e poi di acquisto, perché questo dovrà fare il Milan, non dimentichiamolo, cioè dovrà prima vendere almeno un giocatore importante e poi fare degli acquisti con delle situazioni economiche inferiori a quelle che ci sono adesso," L'ennesima volta il Milan perde i 60-70 milioni di euro che aveva preventivato per l'accesso in Champions League. Diciamo che ci stanno 30 o 40 milioni di utile da realizzare sul mercato, risparmi da fare e così via. Certamente almeno un giocatore importante andrà via. La speranza di tutti, diciamo la verità, è che Leao prenda e se ne vada, che il Milan possa prendere 50 60 milioni di euro".

Il primo grande ostacolo per la nuova dirigenza è la mancanza di tempo, unita anche ad una ridotta forza di acquisto, causata dal flop legato alla

Il principale problema, secondo Ravezzani, sta proprio nella liquidità legata al mercato: senza Champions League, il Milan ha perso molti soldi che derivavano proprio dalla partecipazione alla competizione, più annessi tutti i diritti tv e i vari sponsor. Attualmente l'unica fonte che potrebbe generare ben 50 milioni è proprio Rafael Leao.

Il calciatore portoghese, arrivato al Milan nel lontano 2019, ha dichiarato pubblicamente più e più volte la volontà di lasciare il club per provare una nuova avventura. La speranza dei rossoneri, infatti, sta tutta qua: un suo trasferimento potrebbe portare alle casse rossonere ben 50 milioni di euro.