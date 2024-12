Kean: “Vi spiego come è nata la mia amicizia con Rafael Leao”

Moise Kean, attaccante della Fiorentina ed ex di Juventus, PSG ed Everton, ha rilasciato una lunga e interessante intervista al 'Corriere della Sera' ieri in edicola. Il centravanti classe 2000 - nel giro della Nazionale Italiana - ha da poco inciso un disco rap, 'Chosen'. Al quotidiano generalista ha parlato di quando è cominciata questa sua passione per la musica.