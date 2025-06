Milan, Pulisic rivela: 'Allegri? Ho chiesto a McKennie. Mi ha detto che ...'

Sul Milan: "Giocare per una squadra come il Milan mi rende ancora più motivato a voler riportare questo club dove merita. Quest'anno ne abbiamo passate tante, ma sono carico ed emozionato per il futuro"

Sulla Nazionale: "Volevo almeno partecipare alle due amichevoli. Ho contattato gli allenatori e mi sono offerto di farlo, ma mi hanno detto di no, volevano solo un roster. Lo rispetto, non l'ho capito, ma è così. Dovevo prendere la decisione migliore per me e per la mia squadra. Non mi pento della mia decisione. Sento che questo è ciò di cui avevo bisogno in questo momento e onestamente mi sento davvero bene. Mettere in discussione il mio impegno, soprattutto nei confronti della Nazionale, secondo me è decisamente fuori luogo".