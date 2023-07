Milan, Pulisic: “Voglio essere pronto per la nuova stagione”

Christian Pulisic , nuovo giocatore del Milan , nella giornata di ieri ha parlato in conferenza stampa da Los Angeles , dove il Diavolo si trova in ritiro. Lo statunitense ha poi concesso una lunga intervista ai microfoni di 'Bleacher Report'. Ecco, di seguito, le sue parole.

Su cosa stai lavorando ora: "Mentalmente sto cercando di entrare in questa nuova cultura, in questo nuovo trasferimento. Non è mai facile lasciare quello che conosci: sto cercando di uscire dalla mia comfort zone e aprirsi ai cambiamenti. Fisicamente cerco invece di essere pronto per giocarmi la stagione".