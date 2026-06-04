La stagione di Christian Pulisic può essere divisa in due parti: un girone di andata entusiasmante, con 8 gol e 2 assit e un girone di ritorno da incubo, con zero reti realizzate con la maglia del Milan nel 2026. Un calo di rendimento che ha fatto rumore anche in patria americana. L'attaccante statunitense, infatti, ha perso la fascia da capitano della Nazionale in favore del compagno Tim Ream. Nella prima amichevole di preparazione alla Coppa del Mondo contro il Senegal, tuttavia, Pulisic ha segnato un gol e servito a un assist, mandando un messaggio chiaro al Paese: Capitan America è pronto per i Mondiali.