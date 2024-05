Milan, Pulisic: “Qui ho la fiducia di tutti. Che voto mi do? Non più di…”

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Il Giornale' oggi in edicola. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni

Christian Pulisic , attaccante del Milan , ha parlato in esclusiva a 'Il Giornale' oggi in edicola. Ecco, dunque, uno stralcio delle dichiarazioni nell'intervista rilasciata al giornalista Franco Ordine. Clicca qui per l'intervista completa!

Su che spiegazione si dà per i 15 gol e 9 assist al primo anno nel calcio italiano: "Una spiegazione molto semplice: nei due anni precedenti al Chelsea ho patito una serie di infortuni e qualche cambio di panchina che non mi hanno giovato. Al contrario esatto di quello che è accaduto a Milanello: dal primo giorno ho ricevuto la fiducia di tutti, è stata la svolta. Che voto mi do? Non più di sette".