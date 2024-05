Su Pulisic che, arrivato al Milan da esterno offensivo sinistro, ora rende meglio a destra : "È proprio vero e qualche volta, con lo staff tecnico, scherziamo sull’argomento: non sono più capace di giocare a sinistra! La verità è che mi sono talmente abituato a destra e ne ho tratto sicuro giovamento anche nel fare gol grazie a un piccolo segreto: si chiama Rafa Leão. Ho studiato e capito come si muove. Lui di solito attira su di sé uno, due o tre avversari e allora la difesa risulta sguarnita da qualche altra parte, così io mi muovo, vado al centro dell’area sicuro come sono di ricevere lì il passaggio giusto al momento giusto".

Sullo scetticismo sul futuro e la delusione presente figli dell'eliminazione in Europa League contro la Roma e dei 6 derby persi di fila: "Non ho certezze in materia. Posso pensare che abbiamo affrontato queste partite senza la giusta organizzazione, non sempre abbiamo difeso in modo giusto, forse la strategia non è stata perfetta, siamo diventati vulnerabili lasciando esposta la fase difensiva per la voglia di attaccare sempre". LEGGI ANCHE: Milan, quale allenatore? La critica di Criscitiello: “Questa è vera follia” >>>