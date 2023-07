Milan, Pulisic: “Al Chelsea ho vissuto alti e bassi. Mi porto bei ricordi”

Christian Pulisic , nuovo giocatore del Milan , nella giornata di ieri ha parlato in conferenza stampa da Los Angeles , dove il Diavolo si trova in ritiro. Lo statunitense ha poi concesso una lunga intervista ai microfoni di 'Bleacher Report'. Ecco, di seguito, le sue parole.

Sul nuovo inizio: "Penso di essere in un ottimo momento dal punto di vista mentale. Ci sono stati sicuramente degli alti e bassi negli ultimi anni nel mio precedente club [il Chelsea]. Mi porterò dietro dei bei ricordi, ma sono decisamente entusiasta di questo nuovo inizio. È una nuova opportunità per diventare un membro importante di questa squadra [il Milan] e spero di essere un titolare, di ottenere molti minuti e di essere una parte importante di questa squadra in futuro". LEGGI ANCHE: Milan, il vice Theo Hernandez arriva dalla Spagna >>>