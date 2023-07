Calciomercato Milan – Vice Theo Hernandez: nome nuovo dalla Spagna

Poco più di tre settimane di calciomercato estivo e il Milan è la squadra che più e meglio si è mossa rispetto alle rivali. Nonostante un mese di giugno caratterizzato dagli addii a Paolo Maldini e Frederic Massara in dirigenza ed a Sandro Tonali in mezzo al campo, a luglio il Diavolo ha cambiato marcia. Portando a termine ben sei acquisti (Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero, Christian Pulisic, Tijjani Reijnders e Noah Okafor), mentre uno è in via di definizione.