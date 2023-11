PSG, Vitinha: “Il Milan non ci ha permesso il controllo della partita”

Intervistato da Canal+, Vitinha, centrocampista del PSG, ha parlato dopo la sconfitta in Champions League contro il Milan

Intervistato da Canal+, Vitinha, centrocampista del PSG, ha parlato dopo la sconfitta in Champions League contro il Milan: "Abbiamo avuto una partita difficile con l’atmosfera e tutto il resto. Ma dobbiamo fare meglio. Non siamo riusciti a fare la nostra partita, siamo entrati nella partita del Milan. Non ci ha dato il controllo. Volevamo controllare la partita nel secondo tempo".