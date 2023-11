Milan, Kjaer torna dopo la sosta? Pulisic verso il no per il Lecce

Continua il caso infortuni in casa Milan: Pulisic non ci dovrebbe essere contro il Lecce. Out, probabilmente, anche Simon Kjaer. Le ultime

Continuano le notizie sugli infortuni in casa Milan. I rossoneri, dopo la vittoria contro il PSG, dovranno affrontare il Lecce per la prossima partita di Serie A. Il Diavolo dovrebbe partire senza alcuni dei suoi top. Dopo la buona notizia dagli esami per quanto riguarda Christian Pulisic, come riportato dal sitopazzidifanta.com, arriva la certezza sull’americano che non ci sarà col Lecce. Out anche Sportiello, Kalulu, Pellegrino e il lungodegente Bennacer.