Milan, Pulisic ha svolto gli esami: ecco l’esito | PM News

Ieri sera Pulisic è uscito in anticipo dalla partita del Milan per un problema. Oggi ci sono stati i controlli ed è arrivato il risultato

Ieri sera è stata una serata perfetta o quasi per il Milan e i suoi tifosi, vista la vittoria per 2-1 sul Paris, ma a macchiare leggermente il tutto c'è stato l'infortunio di Christian Pulisic , uscito anticipatamente dal campo sul finire del secondo tempo. Lo statunitense classe 1998 si è accasciato al terreno toccandosi la coscia. Inizialmente si pensava potesse essere qualcosa di serio, ma già nel dopo partita Stefano Pioli aveva rassicurato tutti.

Oggi ha svolto gli esami del caso e, per fortuna, l'esito è positivo: la risonanza magnetica, secondo quanto appreso da PianetaMilan.it, ha escluso lesioni ai flessori della coscia sinistra. Si è trattato solo di una semplice contrattura. Verrà monitorato giorno per giorno. Ciò significa che dovrà semplicemente smaltire il fastidio. Probabilmente verrà lasciato a riposo sabato per non rischiare, ma comunque tornerà subito dopo a disposizione. LEGGI ANCHE: Milan, crisi tra Elliott e RedBird? Ordine punge sui social >>>