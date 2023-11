Milan-Ibrahimovic, legali di Redbird al lavoro per il contratto: le ultime

Ibrahimovic-Milan, sempre più vicini! Come riportato da Gianluca Di Marzio, i legali dello svedese e di RedBird al lavoro per il contratto

Milan-Ibrahimovic, annuncio entro fine mese

Come riporta il noto esperto di calciomercatoGianluca Di Marzio, i legali dell'ex centravanti svedese e quelli del fondo RedBird, proprietario della società di via Aldo Rossi, sarebbero al lavoro per la stesura del contratto che ufficializzerà il ritorno di Ibrahimovic. L'annuncio, comunque, non sarebbe imminente (La Gazzetta parlava di possibile ufficialità tra oggi e domani). Zlatan Ibrahimovic tornerà al Milan come dirigente, con l'ufficialità che dovrebbe arrivare nel mese di novembre. Di Marzio parla anche del possibile ruolo di Ibrahimovic: non dovrebbe entrare nell'organigramma del club. L'ex attaccante lavorerà a stretto contratto con Gerry Cardinale