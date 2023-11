Stadio Milan, verso il via libera per San Donato: si chiude entro l’anno?

Il Giorno riporta anche le dichiarazioni del sindaco di San Giuliano in merito al nuovo stadio del Milan a San Donato : "Sono favorevole allo stadio, che comunque richiede valutazioni attente. Sul fronte della sicurezza, è impensabile mantenere l’attuale assetto delle forze dell’ordine. Puntiamo ad un Commissariato di Polizia, al servizio di tutto il Sud-Est Milanese".

In più il parere dell’assessore melegnanese Lorenzo Pontiggia : "Strategico un potenziamento della linea ferroviaria S12 Melegnano-Milano Bovisa".

Infine il parere sindaco di Paullo Federico Lorenzini: "Indispensabile che il potenziamento di infrastrutture e trasporti venga realizzato contestualmente alla realizzazione dello stadio e non in un secondo momento, affinché non si riproponga la stessa situazione di San Siro, dove la metropolitana è arrivata svariati anni dopo l’impianto".