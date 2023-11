Lecce-Milan, Pulisic ai box: Chukwueze scalda i motori

L'edizione odierna di 'Tuttosport', parla anche del Milan. I rossoneri, dopo la vittoria di Champions contro il PSG, si preparano a giocare in Serie A. Sabato contro il Lecce, il Diavolo dovrà vincere. Oggi, si legge, il Milan ha iniziato a preparare la partita del “Via del Mare” dove non dovrebbe esserci, almeno dall'inizio, Christian Pulisic. L’attaccante americano ha riportato una contrattura ai flessori della coscia sinistra e la risonanza, alla quale è stato sottoposto ieri, ha escluso lesioni muscolari. Tuttavia, trattandosi dello stesso problema di Napoli, le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno. Contro il Lecce sarà il turno di Samuel Chukwueze. In base alle sensazioni di Pulisic poi si capirà se risponderà o meno alla convocazione di team Usa per la doppia partita di Nations League.