Milan-PSG, i retroscena della vittoria: l’episodio chiave della vigilia

Milan, una vittoria pre-annunciata

Mike Maignan, si legge, non si faceva sentire dal 21 luglio 2021, pomeriggio della presentazione rossonera. Magic Mike è poi comparso alla vigilia della sfida con il PSG di fianco a Pioli e dietro il bancone delle conferenze: questo per una precisa volontà del calciatore. Anche Theo Hernandez si è rifatto sentire, ma sul campo, con l'assist per l'incornata decisiva di Giroud. «Abbiamo lavorato bene e per questo è arrivata la vittoria», frase riportata dalla rosea e vista sul campo: è quanto aveva previsto Maignan a ventiquattro ore dalla partita e ciò che ribadito Hernandez nel post gara. Entrambi si sono presentati spontaneamente alle telecamere per dichiarare la loro vicinanza, e quella dei compagni, e a Pioli. Che così ha avuto dimostrazioni pubbliche dai suoi giocatori e una nuova testimonianza di fiducia dall’a.d. Furlani.