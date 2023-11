Milan-Ibrahimovic ci siamo! Chiusura tra oggi e domani: ecco il ruolo

Il ruolo di Ibrahimovic

Ibrahimovic, scrive la rosea, sarà una figura “al confine”, a cavallo tra i due soggetti che fanno capo a Cardinale: il terzo Ibra rossonero sarà legato al Milan, ma anche e soprattutto a RedBird. Non avrà una carica dirigenziale nell’organigramma del club: il suo ruolo, probabilmente quello di advisor, potrebbe essere inquadrato in qualche modo nella galassia del fondo americano proprietario del Milan. In rossonero Ibra potrà spaziare su più zone del campo, dalle vesti di frontman in campo internazionale a quelle di interlocutore di Pioli su questioni di campo e spogliatoio: Zlatan tornerà a frequentare Milanello, offrirà il suo punto di vista all’allenatore e ai giocatori. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan. L'attaccante lo porta Leao? Ecco l'indizio social