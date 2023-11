Calciomercato Milan – Intreccio con l’Inter, la clausola: tutti su Ouédraogo

Calciomercato Milan, derby con l'Inter per Ouédraogo

Il derby di calciomercato tra Milen e Inter, scrive la rosea, nasce due anni fa perché Geoffrey Moncada seguirebbe Ouédraogo da quando era quindicenne. Ci sarebbe il pieno gradimento. Assan piace per le sue qualità da centrocampista completo, fisico, capace di fare diverse cose in campo. La novità delle ultime settimane sarebbe quella dell'inserimento dell'Inter. Ouédraogo è un nome forte e piace a molti club europee in Germania e in Inghilterra. A maggio diventerà maggiorenne e sarà acquistabile pagando la clausola da 12 milioni. Altro intreccio di calciomercato tra Inter e Milan.