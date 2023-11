Savicevic: “Il Milan passerà il turno. Leao merita la 10. Su Mbappè…”

Le parole di Dejan Savicevic alla vigilia di Milan-PSG

Sul match contro il PSG: "Dopo un buon risultato a Parigi l'obiettivo era giocare bene al ritorno e io ho giocato bene, segnando due gol. Eravamo molto compatti e avevamo una delle migliori difese al mondo. Non facevamo creare tante occasioni all'avversario. Qualcosa abbiamo concesso, ma in quella sfida sentivo che era la mia giornata. Loro hanno anche dovuto rischiare dopo aver perso all'andata e ci hanno concesso spazi. In quel periodo segnavo in continuità, per questo stavo molto bene fisicamente. Un mio grande rimpianto è non aver giocato la finale di Vienna".