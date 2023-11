Mercato Milan – Sfida al Manchester United per una meteora dell’Inter

Il Milan sarebbe pronto a sfidare il Manchester United per un ex calciatore dell'Inter nelle prossime sessioni di calciomercato

Le ultime uscite del Milan hanno reso più che mai evidente la necessità di intervenire sul mercato già nel mese di gennaio per affiancare ad Olivier Giroud un attaccante che possa essere all'altezza del francese. Luka Jovic non sembra mai essere entrato in condizione e ogni qual volta venga schierato non risponde presente. E anche Noah Okafor, nonostante le due reti, non avrebbe convinto a pieno.